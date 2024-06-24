İhraç edilmişti! Hakim Gül A. hakkında yeni skandal: 'Cinci hoca'dan yardım istemiş

Adalet Bakanlığı'nın, adı tehdit ve şantaj olaylarına karıştığı için açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle görevinden ihraç edildiğini duyurduğu Adana Hakimi Gül A. ve yurtdışına kaçan ortağı eski savcı Fatih Aslan'la ilgili yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Başarısız olmaları için büyü yaptırmış

Halk TV’den Mustafa Balcı’nın haberine göre, milyonlarca lira rüşvet alan Gül A. adliyede sevmediği avukat, savcı ve hakimlerin fotoğraflarını büyücülere verip, başarısız olmaları için "büyü" yaptırdı.

Kararsız kaldığı dosyayı 'cinci hoca'ya sormuş

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre adli emanetten aldığı metanfetaminle uyuşturucu partisi düzenlediği ortaya çıkan hakim Gül A.'nın görev yaptığı her kentte bir 'büyücü'sü vardı ve kararsız kaldığı birçok dosya için bu kişilere danışıyordu. Arkadaşlarını büyücülere gönderen Gül A. kendisine yönelik yürütülen HSK soruşturmasında cezadan kurtulmak için de ‘cinci hocalardan’ destek istedi.

"Gürcistan'a kaçış planı

Habere göre Gül A.'nın hakkındaki iddiaların ortaya çıkacağını anladıktan sonra da Gürcistan'a kaçma hazırlıkları yaptığı, buradaki bazı Türk iş insanlarıyla temas kurup bu ülkede casino ve lokanta açmak için destek istediği, para kaçırmanın yollarını aradığı anlaşıldı.

Eski Hakim Gül A.’nın 'FETÖ' soruşturmasında ismi geçen vali yardımcısı eşini aklayan ismin ise Altınok'un suç ortaklığı yaptığı savcı Fatih Aslan olduğu ortaya çıktı. Eski Edirne savcısı Fatih Aslan, yargılandığı süreçte yurtdışına kaçmıştı.