İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla CHP İstanbul Yöentimi görevden alınmış CHP'li Gürsel Tekin kayyım olarak atanarak beraberinde Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirilmişti.

"Savunmamı almadan ihraç edemezsin"

TV100 yayınında değerlendirmede bulunan Murat Kelkitlioğlu, Gürsel Tekin’in kendisine bir açıklama yaptığını ve ‘Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz’ ifadelerini kullandığını aktardı.

Gürsel Tekin'den istifa açıklaması geldi

2024 yılında CHP'den "Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum." ifadeleriyle istifa ettiğini açıklayan Tekin'in istifa etmediği ortaya çıkmıştı.

İsmail Saymaz: Gürsel Tekin istifa etmedim diyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini ve kayyım görevini kim kabul ederse ihraç edeceklerini duyurduğu açıklamasını yaptığı saatlerde İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İsmail Saymaz, Gürsel Tekin CHP'den hiç istifa etmediğini söylediğini yazdı.

Saymaz "Gürsel Tekin ile konuştum. “Ben bir ekibin adamı olmadım. Geçmişte Kemal beyin ekibiyle mücadele ettim. Biz partide birliği tesis edeceğiz. Bu zor dönemde partimizin kurumsal kimliğine sahip çıkacağız” dedi. Tekin, kararı bugün öğrendiğini, CHP’den hiç istifa etmediğini söylüyor." ifadelerini kullandı.