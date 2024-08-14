İhracat şampiyonu işletmede büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaş meyve ve sebzede ihracat şampiyonu olan Uçak Kardeşler Firmasına ait işletmenin malzeme bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.

İlk belirlemelere göre can kaybı yok

Alaşehir'in Barış Mahallesinde bulunan Uçak Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve İşletmesinin malzeme bölümünde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik ve kağıt malzemelerin olduğu bölümde başlayan yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramaması için ekiplerin yoğun mücadelesi devam ederken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve arazözler de destek veriyor. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmayan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.