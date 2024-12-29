İhracatçı yeşil pasaportta düzenleme bekliyor!

Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracatçılar, son zamanlarda vize problemleriyle her zamankinden daha çok uğraşır hale geldi. Vize başvuru süreçlerinde yaşanan gecikme ve aksaklıklar ihracatçıları zor durumda bırakırken, ihracatçılara tanınan ve yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport ihtiyacını daha da önemli hale getiriyor.

Geçmişe yönelik cezai işlemler durdurulsun

İhracatın yerli üretimin dışa açılmasında, döviz girdisinin sağlanmasında, istihdamın artmasında, yerli sanayinin gelişmesinde ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesinde kritik bir rol oynadığına işaret eden ihracatçılar, yeşil pasaport uygulamasında düzenleme talep ediyor. Düzenleme talep edilen madde ise, 23/3/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar"da belirtilen, üç iş günü içinde işten ayrılan personelin işten ayrılış bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın diğer yetkililerine dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyeceği hususu.

Bu durum ihracatçılar için ciddi bir mağduriyete yol açarken, ihracatçılar bu mağduriyetlerin yaşanmaması için geçmişe yönelik cezai işlemlerin durdurulmasını ve bundan sonraki süreçlerde oluşacak cezai işlemlerin firmaya değil sadece pasaport sahibine uygulanmasının değerlendirilmesini talep ettiler.