İhracı istenen teğmenlerle ilgili süreç başladı: Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak'ta toplanacak
Kılıçlı yemin eden teğmenlere ilişkin ihraç süreci başladı. Teğmenlerin ihraç istemi için 16 Ocak'ta Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak.
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır." ifadesi kullanıldı.
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