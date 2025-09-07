  1. Ekonomim
İhtiyaç sahibi öğrencilere 1.5 milyar liralık eğitim desteği sağlandı

İhtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler için uyguladıkları eğitim yardımlarına yeni eğitim-öğretim döneminde de kapsam ve miktar artırarak devam edeceklerini söyledi.

Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, kışlık kıyafet gibi temel okul ihtiyaçlarının eğitim materyali yardımı başlığı altında öğrencilere ulaştırıldığını aktaran Bakan Göktaş, taşımalı eğitim uygulaması dışında kalan öğrencilere de barınma-taşınma, yemek giderleri gibi yardımlar yapıldığını kaydetti.

Lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilerin de sınavlara hazırlık materyallerinin temin edildiğini, ayrıca ihtiyaç sahibi hanelerin öğrencilerinin gezi ve sportif faaliyetlere katılımının desteklendiğini anlatan Bakan Göktaş, yükseköğretim kurumlarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere de çeşitli eğitim yardımları yapıldığını ifade etti.

Göktaş, ailelerinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin, ailelerinin yanına gidip-dönmekte kullanacakları yıllık 2 gidiş-2 dönüş toplam dört bilet hâlindeki Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Destek Programından da yararlanabildiklerini hatırlattı.

"Mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum ve müreffeh bir ülke demektir"

Bakan Göktaş, "Aile Yılı’nda öğrencilerimizi aileleriyle bir araya getirmek için farklı destek programlarını hayata geçiriyoruz. Çünkü mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum ve müreffeh bir ülke demektir" dedi.

2025 Aile Yılı’nın Ocak-Temmuz döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu'ndan 64 milyon lira kaynak aktarıldığına vurgu yapan Bakan Göktaş, 2021 yılından bu yana SYDT Fonundan SYDV’lere 2.5 milyar liradan fazla ilave kaynak aktarıldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, aynı amaçla 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için de yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında ilave kaynak aktarıldığının altını çizerek, tüm kaynakların ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilere yapılan eğitim yardımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanıldığını belirtti.

