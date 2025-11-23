  1. Ekonomim
  İkbal Uzuner'in mezarına saldıran 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
İkbal Uzuner'in mezarına saldıran 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Fatih’te Ekim 2024’te Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İkbal Uzuner'in mezarına saldıran 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
19 yaşındaki İkbal Uzuner, 4 Ekim 2024’te İstanbul Fatih’teki surlarda, Semih Çelik tarafından vahşice öldürüldü.

Kamuoyunda “Sur cinayetleri” olarak anılan olayda, geçtiğimiz günlerde Uzuner’in mezarına giden dört kişi uygunsuz davranışlarda bulunarak bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Söz konusu görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal harekete geçerek soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

