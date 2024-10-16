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IKBY Başkanı Barzani Ankara’yı ziyaret edecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Ankara’yı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
İHA
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IKBY Başkanı Barzani Ankara’yı ziyaret edecek
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin bu sabah Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

Barzani’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

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