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İki belediye başkanı YRP'den istifa etti: Bundan sonraki süreçte...

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı. Ortak basın açıklamasında "Bundan sonraki süreçte hiçbir partiye bağlı olmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdiler.

Haber Merkezi
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İki belediye başkanı YRP'den istifa etti: Bundan sonraki süreçte...
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Yeniden Refah Partisi'nin Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel'in atanmasının ardından, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Belediye başkanları Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında istifa ile ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

"Bundan sonraki süreçte hiçbir partiye bağlı olmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz

Basın açıklamasını okuyan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, "Biz belediye başkanları olarak istifa açıklamalarımızı yaptık. Bizler teşkilatlarımızın sesini her platformda dinleyen ve önemseyen yönetimde ortak akıl ve istişareyi benimseyen kadrolarız. Burada biz sadece Çumra ve Emirgazi olarak bu kararı almadık. Konya'mızın kıymetli 5 ilçe başkanının, 8 büyükşehir belediye meclis üyesinin, 30 ilçe belediye meclis üyesinin, yönetim ve icra kurullarından 55 kişinin sesi olarak buradayız. İstifa kararını almış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte hiçbir partiye bağlı olmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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