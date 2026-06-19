İki belediyeye operasyon: Belediye başkanları dahil çok sayıda gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirlerinin uygulandığı, MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Rüşvet karşılığı ruhsat ve kaçak yapılara göz yumma iddiası

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarıldı. Ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtildi.

İş sahiplerinin belirli mimarlara yönlendirildiği öne sürüldü

Soruşturmada, belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, bu kişiler üzerinden rüşvet görüşmelerinin yürütüldüğü ve bu sisteme dahil olanların işlemlerinin hızlandırıldığı iddialarına da yer verildi. Dosyaya yansıyan deliller doğrultusunda, belediye yetkilileri ile iş sahipleri arasında rüşvet pazarlıkları yapıldığı ve paraların belediye görevlilerine veya onlarla bağlantılı kişilere elden teslim edildiği değerlendirildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin yer aldığı belirtilirken, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.