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10 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından Ege ve Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. Buna göre, Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak çevreleri, Eskişehir, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi
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10 kente sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ve Bartın genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.​​​​​​​

 

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