İki gündür kapalı olan Üsküdar–Samandıra Metro Hattı yeniden seferlere başladı

İstanbul'da bu hafta sonu çalışmalar nedeni ile hizmete kapalı olan Üsküdar-Samandıra Metro Hattı yeniden hizmete açıldı.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda uzatma etabının entegrasyon çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Bugün itibarıyla M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı seferleri yeniden hizmete açıldı.