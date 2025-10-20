İki gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam fıstık bahçesinde ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Süleyman Çeltik'in, fıstık bahçesinde cansız bedeni bulundu. Çeltik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Karacurun Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Süleyman Çeltik, 18 Ekim sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları uzun süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.
Çeltik’in bulunması için jandarma, AFAD ekipleri ve mahallelinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Fıstık bahçesinde cansız bedeni bulundu
İki gün süren arama çalışmaları sonunda Çeltik’in, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasındaki bir fıstık bahçesinde cansız bedeni bulundu.
Darp izine rastlanmadı
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çeltik’in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirlendi.
Cenazeye otopsi yapılacak
Süleyman Çeltik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.