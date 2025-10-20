  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İki gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam fıstık bahçesinde ölü bulundu
Takip Et

İki gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam fıstık bahçesinde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan 70 yaşındaki Süleyman Çeltik'in, fıstık bahçesinde cansız bedeni bulundu. Çeltik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İki gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adam fıstık bahçesinde ölü bulundu
Takip Et

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Karacurun Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Süleyman Çeltik, 18 Ekim sabahı evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları uzun süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Çeltik’in bulunması için jandarma, AFAD ekipleri ve mahallelinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Fıstık bahçesinde cansız bedeni bulundu

İki gün süren arama çalışmaları sonunda Çeltik’in, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasındaki bir fıstık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Darp izine rastlanmadı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çeltik’in vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirlendi.

Cenazeye otopsi yapılacak

Süleyman Çeltik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diploma davası: İmamoğlu duruşmaya katılmama kararı almıştı, hakim talebiyle salona getirildiDiploma davası: İmamoğlu duruşmaya katılmama kararı almıştı, hakim talebiyle salona getirildiGündem
Gündem
Necip Hablemitoğlu suikastı davası 8 Aralık'a ertelendi
Necip Hablemitoğlu suikastı davası 8 Aralık'a ertelendi
Tuncer Bakırhan: AK Parti’de bugün sesi duyulmayan çok insanın 19 Mart operasyonuna "yanlış" dediğine şahidim
Tuncer Bakırhan: AK Parti’de birçok insanın 19 Mart operasyonuna "yanlış" dediğine şahidim
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Ahlaksız saldırılara tavizsiz karşılık vereceğiz
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Ahlaksız saldırılara tavizsiz karşılık vereceğiz
Can Holding soruşturması: 26 kişi adliyeye sevk edildi
Can Holding soruşturması: 26 kişi adliyeye sevk edildi
3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası: Bakanlık inceleme başlattı
3 yaşındaki çocuğun kreşte öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası: Bakanlık inceleme başlattı
İstanbul’da emsal karar: Boşanan eş kediler için nafaka ödeyecek
İstanbul’da emsal karar: Boşanan eş kediler için nafaka ödeyecek