İki ilçe 45,4 dereceyi gördü! İşte Türkiye'nin kavrulan noktaları
Bugün günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,4 derece olarak ölçüldü. 14 ilde de sıcaklık 40 dereceyi aştı. İşte sıcaklık rekoru kıran il ve ilçeler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.
Ağustos ayının ilk gününde sıcaklıklar 14 ilde 40 ile 45,4 derece aralığında seyretti.
En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. Bunu Mardin'in Dargeçit ilçesi 44,9 derece ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 44,4 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
İL/ İLÇE
SICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan
45,4
Şırnak, Silopi
45,4
Mardin, Dargeçit
44,9
Diyarbakır, Silvan
44,4
Batman, Beşiri
44,3
Elazığ, Keban
43,8
Malatya, Yazıhan
43,7
Bingöl, Genç
42,4
Erzincan, Kemaliye
42,1
Gaziantep, Karkamış
41,9
Tunceli il merkezi
41,7
Adıyaman, Besni
41,5
Şanlıurfa, Birecik
41,5
Muş il merkezi
40,2