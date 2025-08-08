İki ilde daha denize girmek yasaklandı

  1. Ekonomim
Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle üç ilçede denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Düzce'de denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyeti göstermeleri istendi.

