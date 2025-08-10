  1. Ekonomim
İki ilde daha denize girmek yasaklandı

Trabzon'da ve Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Trabzon Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzon Valiliği aynı gerekçelerle dün denize girişlere izin verilmediğini açıklamıştı.

Kırklareli'nde de yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde de olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 10 Ağustos Pazar günü Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

