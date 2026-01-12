İki ilde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
Kırklareli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Edirne'nin bazı ilçelerinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
Edirne'nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Edirne'nin İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü, Lalapaşa ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun, kent merkezinde ise ara ara etkili oluyor.
Kar yağışının öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.