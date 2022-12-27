İki kentte DEAŞ operasyonları

Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Ankara'daki DEAŞ operasyonunda ise 9 kişi yakalandı

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.