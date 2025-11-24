İki sene önce Avrupa'da boy gösteren Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi

Türkiye’nin köklü kulüplerinden Adana Demirspor’un içinde bulunduğu mali kriz derinleşirken, kulübe hizmet veren bazı şirket, kişi ve personelin alacaklarını tahsil edememeleri üzerine icra yoluna başvurmaları sonucunda kulübün tesislerinde haciz işlemi başlatıldı.

Son yıllarda transfer yasakları, puan silme cezaları ve artan borç yüküyle büyük sıkıntılar yaşayan 1940 kuruluşlu Adana temsilcisinde finansal sorunlar giderek ağırlaşıyor.

İşten ayrılan birçok personel de alacakları için mahkemelere dava açtı.

Bugün sabah saatlerinde polis eşliğinde kulübün Yüreğir ilçesindeki tesislerine giden icra memurları, haciz işlemine başladı. Memurların, tesislerdeki malzeme ve eşyaların tespitini yaptıkları, bu sırada genç futbolcuların ise antrenmanı sürdürdüğü görüldü.

Üst üste alınan cezalar nedeniyle Adana Demirspor, ligde eksi 23 puana gerileyerek son sırada yer alıyor. Kulübün hem ekonomik hem idari anlamda nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu.