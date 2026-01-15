İki Türk iş insanı Etiyopya'da öldürülmüştü: Sağ kalan arkadaşları saldırı anını anlattı

Etiyopya’nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesi’nde 12 Ocak sabahı gerçekleşen silahlı saldırıda, safari yapan bir grup ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Olayda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör isimli iki Türk iş insanı yaşamını yitirdi. Saldırıda, kafilenin Etiyopyalı şoförü de hayatını kaybetti.

Saldırının ayrıntıları

Kafiledeki diğer iki Türk, saldırıdan son anda kurtulmayı başardı. Hayatta kalanlardan Tarık Hotamışlıgil, Instagram paylaşımıyla yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

'Etiyopya'ya yeni bir kültürü tanımaya, birlikte fotoğraf çekmeye, şaşırmaya gitmiştik. Hayat izin vermedi ne yazık ki'

Hotamışlıgil, yoğun ateş altında kaldıklarını ve kendi araçlarının saldırıdan kurtulduğunu belirtirken, Akbulak ve Güngör’ün bulunduğu aracın kaçamadığını aktardı.

Hotamışlıgil, saldırıda hayatını kaybedenlerin aracının lastiklerinin isabet aldığını ve bu nedenle kaçamadığını ifade etti ve şöyle dedi:

"Biraz para, biraz eşya için kıydılar bu güzel insanlara. Acı çok büyük, keder de öyle. Nasıl kapanır bu yara bilmiyorum."

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, saldırı sırasında dört Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini açıkladı. Baran, öndeki araçta bulunan iki Türk vatandaşının son anda kurtulduğunu söyledi.