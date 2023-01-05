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İki vekilin dosyası Karma Komisyona geliyor

CHP'li Başarır ile İYİ Partili Türkkan için hazırlanan dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon tarafından gündeme alındı.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, şehit yakınına ‘hakaret’ ettiği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ise mahkeme heyetine, 'müdahale ettiği” suçlamalarına ilişkin hazırlanan dokunulmazlık dosyalarını gündemine aldı.

Anayasa Adalet Karma Komisyonu 11 Ocak’ta toplanarak iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına için fezlekeleri görüşecek.

 

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