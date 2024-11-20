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İkinci 'Çiftlik Bank' vakası: Hindi çiftliği ile 50 milyonluk vurgun yapıldı

Ankara'da yaşanan bir dolandırıcılık vakası, Konya'da "Çiftlik Bank" adıyla bilinen ve birçok vatandaşın mağdur olmasına yol açan olayı akıllara getirdi. Konya'daki dolandırıcılık sisteminin sahibi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın izlediği yoldan bir başkası, bu kez başkentte ortaya çıktı...

Haber Merkezi
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İkinci 'Çiftlik Bank' vakası: Hindi çiftliği ile 50 milyonluk vurgun yapıldı
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Ankara'da Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D., Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu iddia ederek, çalışma arkadaşlarına yüksek gelir vaat etti. Bu vaadin ardından, Doğancan D.'nin sözde işinden kar elde edeceğini uman bazı çalışanlar, birikimlerini ve hatta kredi çekerek yüksek kar sağlama ümidiyle ona verdiler. Ancak, Doğancan D. işe gelmemeye başladı ve telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine şüpheye düşen mağdurlar, aralarında büyük meblağlar bulunan paralarını verdiği kişiden haber alamadıklarını belirterek, durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdi.

Soruşturma başlatan polis, Doğancan D.’nin evinde yaptığı aramada dijital materyallere el koyarken, şüphelinin araç kiraladığı ve sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre yapılan araştırmalarda, Doğancan D.’nin Çanakkale'ye gittiği ve Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydının olduğu tespit edildi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Doğancan D.'nin yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfadesi alınan bir mağdur, Doğancan D.'nin kendisini Diyarbakır'da kuracağı hindi çiftliğiyle büyük gelirler elde edeceği konusunda ikna ettiğini, bu vaadi yerine getirmek için kredi çekip para verdiğini, ancak sonunda dolandırıldığını fark ettiğini belirtti. Bu kişi, dolandırıcılıkla ilgili şikâyetçi olduğunu ifade etti.

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