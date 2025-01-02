İkinci Cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor!

Besti KARALAR

Hükümet, 2025 yılında pek çok yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Hükümet ve AK Parti bir süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ölçerek aksakları saptadı. 2025 yılı hedefleri arasında Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısının yeniden gözden geçirilmesi var. İkinci cumhurbaşkanı yardımcısının atanması da. AK Parti içinde, sistemin aksaklıklarının tespit edilerek yeni çözümler üretilmesi ya da eski haline dönülmesi gerektiği görüşleri savunuluyor.

16 Nisan 2017 yılında yapılan Referandum’la kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan sistemde tespit edilen aksaklıklar doğrultusunda değişikliklerin yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günler de Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle altı yıl sonra İdari İşler Başkanlığı yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne geri dönüldü. Bu gibi değişiklerinde yolda olduğu söyleniyor.

‘Teşkilat yapısı gözden geçiriliyor’

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısı da yeniden değerlendirilecek. Bu çerçevede; Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları yeniden gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte oluşturulan istemle birlikte; Cumhurbaşkanlığına bağlı 9 kurul oluşturuldu. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adlarıyla oluşturulan bu kurumlarında sisteme çok fazla faydasının olmadığı görüşleri doğrultusunda kaldırılması ya da tek çatı altında toplanması gündemde.

‘İkinci cumhurbaşkanı yardımcısı parlamentodan sorumlu olsun’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan sistemde bugüne kadar tek cumhurbaşkanı yardımcısı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birden fazla Cumhurbaşkanı atama yetkisini kullanarak yeni dönemde ikinci bir cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağı öne sürüldü. AK Parti içinde ikinci cumhurbaşkanı yardımcısının eski Başbakan Yardımcısı gibi parlamentodan sorumlu olması, yürütme ile yasama arasındaki ilişkiler açısında ve meclisin işlevi açısından da önemli olacağı vurgulanıyor.

AK Partili milletvekillerinin ikinci cumhurbaşkanı yardımcısından beklentileri ise şöyle dile getiriliyor:

-Sadece AK Partili milletvekilleri ile değil, muhalefetle de diyaloğu iyi olmalı.

-Önemli yasal düzenlemelerde, Türkiye’yi ilgilendiren meselelerde muhalefet partilerini de bilgilendirmeli görüşlerini almalı.