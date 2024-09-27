İkinci el taşıt alışverişi ödemelerinde "zorunlu" dönem başladı: İlk kullananlar memnun

İkinci el taşıt alışverişinin daha güvenli hale getirilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan "Güvenli Ödeme Sistemi' bugünden itibaren vatandaşlar için de zorunlu hale gelirken sistemi ilk kez kullananlar, "Güvenlik açısından gayet güzel bir uygulama." değerlendirmesini yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunluydu. Sistem, bugünden itibaren herkes için zorunlu hale geldi.

İkinci el araç piyasasında güven ortamı oluşturması ve tüketici mağduriyetlerini önlemesi beklenen uygulamayla ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafların ve nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Sistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak ve satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Türkiye Noterler Birliği ile sözleşme yapan bankalar sistemde olacak

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek. Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.

Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşunca iade edilecek. Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.

Vatandaşlar "güvence"den memnun

Güvenli Ödeme Sistemi'nin bugünden itibaren herkes için zorunlu hale gelmesiyle gözler uygulamaya odaklandı. Araç alışverişi için bugün notere gelenler, sistemi ilk kez kullandı.

Vatandaşlardan Ahmet Yusuf Dağdelen, AA muhabirine, biraz zorlanmasına karşın sağlanan güvenceden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dağdelen, yaptığı işlemi şöyle anlattı:

"Ziraat Bankası sayesinde Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte satıcıyla anlaştık. Banka paraya bloke koydu. Sonrasında işlemi tamamladık. Referans numarasını bankadan alıyoruz. Telefonumuza bir SMS geliyor. Bankanın uygulamasına girdikten sonra satıcının istediği tutarı ben giriyorum, anlaştığımız tutar üzerinden banka referans kodu yolluyor. Noter işlemi tamamlandıktan sonra bu referans koduyla araç satış işlemi gerçekleşiyor. Daha önceden araç alım satımı yaptım ama bu sistemi ilk kez kullandım. Kendimi biraz daha güvende hissettim."

Araç satıcısı Rıfat Duran ise "Telefon bankacılığı üzerinden yapılan bir işlem. Dolayısıyla belirli bir yaşın üstündeki insanların bunu nasıl çözebileceğini bilmiyorum. Biraz zorlanabilirler ancak güvenlik açısından gayet güzel bir uygulama olduğunu gördük." diye konuştu.