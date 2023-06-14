  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. İkinci Kabine Toplantısı 8 saat sürdü
Takip Et

İkinci Kabine Toplantısı 8 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan yeni Kabine'nin ikinci toplantısı 8 saat sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sekiz saat sürdü.

Toplantıda yeni bakanların birer sunum yaptıkları belirtiliyor.

Asgari ücrete yapılacak ara zammın görüşülmesi beklenen toplantıda taşeronlara kadro, deprem bölgesi konutları, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ile faizsiz evlilik kredisi konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.

 

Erdoğan: Bakanımızın, Merkez Bankası ile adım atmasını kabullendikErdoğan: Bakanımızın, Merkez Bankası ile adım atmasını kabullendikGündem
Asgari ücret için ikinci toplantı 19 Haziran'daAsgari ücret için ikinci toplantı 19 Haziran'daEkonomi
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştüKılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştüGündem

 

 

 