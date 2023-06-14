İkinci Kabine Toplantısı 8 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan yeni Kabine'nin ikinci toplantısı 8 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sekiz saat sürdü.
Toplantıda yeni bakanların birer sunum yaptıkları belirtiliyor.
Asgari ücrete yapılacak ara zammın görüşülmesi beklenen toplantıda taşeronlara kadro, deprem bölgesi konutları, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ile faizsiz evlilik kredisi konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.