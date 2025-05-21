İkinci kez 'etkin pişmanlık'tan ifade verdi: Ertan Yıldız hakkında ev hapsi kararı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu İBB'ye yönelik "mali suçlar" soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız, "etkin pişmanlık" kapsamında dün ikinci kez ifade verdi.

Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in aktardığına göre Yıldız, bu kez "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandı.

Ertan Yıldız'ın cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alınmasına karar verildi.

Baskı yapıldı iddiasına soruşturna başlatıldı

Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından "vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, Ertan Yıldız'ın, CHP'den ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevki için dilekçe vermişti.

Dilekçede, şunlar kaydedilmişti:

"Bakırköy Belediye Meclis Üyesi olan Ertan Yıldız isimli parti üyesi, toplumda infial yaratacak açıklamalar ile başta ülkemizin ve partimizin cumhurbaşkanı adayı olarak geniş kitleler tarafından belirlenmiş olan Ekrem İmamoğlu'na yönelik attığı iftiralar ile yaptığı hataların üstünü örtmeye çalışmaktadır."