İkinci sınav liste pazarlığı

Cumhurbaşkanı adayını belirleme aşamasında sancılı bir süreç yaşayan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masaya geri dönmesiyle krizi aşan Millet İttifakı, ikinci önemli sınavını milletvekili listelerinde verecek. Millet İttifakı’nın, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş taahhüdünü yerine getirebilmesi için, anayasa değişikliğinde referandum eşiği olan en az 330 sandalyeye sahip olması gerekiyor.

Önümüzdeki süreçte Millet İttifakı’nın milletvekilli listelerini nasıl belirleyeceği, listeler oluşturulurken nasıl bir tablo ortaya çıkacağı, hangi noktalarda anlaşmazlıklar yaşanacağı önümüzdeki sürecin gündemini oluşturacak. Millet İttifakı en fazla milletvekilini çıkaracak şekilde listelere odaklanacak. Millet İttifakı’nda milletvekili listeleriyle ilgili bir çalışma bir süredir yapılıyor. Masanın ortaklarından DP, SP ve Gelecek Partisi’nin CHP ve İYİ Parti’nin listelerinden seçime girmesi masada değerlendiriliyor. Daha önce DEVA Partisi kendi amblemi ve listeleriyle seçime gideceğini açıklamıştı. Ancak gelinen son noktada henüz bu konuda bir netlik bulunmuyor.

Vekillerle helalleşti

Bu arada Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son kez gerçekleştirdiği Meclis Grup toplantısında duygusal bir konuşma yaparak milletvekilleriyle helalleşti. Cumhurbaşkanı adayı olarak geldiği grup toplantısında sık sık konuşması alkışlarla kesilen ve salona ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları ile giren Kılıçdaroğlu, yaptığı kısa konuşmada, “Yeni bir başlangıç için, beraber ve birlikte, bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Biz bunları yaptığımız zaman o güzel, görkemli, şahane Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim” dedi. “Grup kürsüsüne veda etmek için buradayım” diyen Kılıçdaroğlu, “Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek kolay olmuyor, bu kürsü benim evim, siz de yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum” dedi.

Liderlere tek tek teşekkür etti

Kılıçdaroğlu milletvekillerine, “Siz Bay Kemal ile birlikte yürümeye karar verdiniz, sizin bu tercihinizi unutmayıp yüreğime yazdım. Bay Kemal’in sizin gibi gerçek dostları vardır. Bay Kemal ile yürümek akıldan öte yürek işidir. O yürek sizde var. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin. Bu kürsüde insanlarımızın onuru, demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum. Umutluyum be dostlar, gerçekten umutluyum. Her gün, Türkiye’de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü, bir dünyayı hayal ediyorum. Bu deliliği hep birlikte yapacağız dostlarım” dedi.

“Meral Hanım merttir, arada bir ülkücü damarı tutar”

“İYİ Parti’nin sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği” diyen Kılıçdaroğlu, “Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor, bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumun bilinmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Gerekirse yumruğunu masaya vurun diyorum ya, arada bir ülkücü damarı tutar, gayet iyi biliyorum” diye sürdürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ‘bilge ve cesur’ olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, “Yüreği cesaretle dolu olanın yolu aydınlık olur. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun güçlü bir entelektüel birikimi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük, günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin, onu yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan” dedi. Kılıçdaroğlu, “DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç lider ile Türkiye’nin perişanlığına son vereceğiz. Bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel’in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir” dedi.

“Ekrem İmamoğlu evladım”

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’a da yer verdiği konuşmasında “ Ve iki kişi daha var. O iki kişiyi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Evladım, Ekrem İmamoğlu demiştim, o da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimiz koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş, o da buradadır. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. Bir gün tüm bunlar geçecek, şafak, tatlı bir gülümseme ile dolacak. Birbirimize bakacak, kucaklayacak, başardık diyeceğiz. Hakkınızı helal edin dostlarım, haydi bismillah!" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısı öncesinde, CHP yöneticileri ve milletvekilleri tarafından TBMM girişinde karşılandı. Kılıçdaroğlu, uzun tebrik kuyruğunda; CHP yöneticileri ve milletvekilleri ve partililerle tek tek tokalaştı.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı sonrası parlamento muhabirleri ile bir araya geldiği sohbet toplantısında, dördüncü kez deprem bölgesine gideceğini bununla ilgili bir planlama yapıldığını söyledi. Deprem bölgesinde hala koşulların iyi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Koşulların bir an önce iyileştirilmesi lazım. Sonuçta depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği bir ortam olması gerekiyor. Benim görevim de o sorunları dillendirmek. Siyasal iktidarın görevi de o sorunlara çözüm üretmek. Ama şu ana kadar sağlıklı bir çözüm üretilmedi. Bir eş güdüm eksikliği var, koordinasyon yok” dedi. Konunun uzmanlarıyla üç ayrı toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Mesela benim şahsi kanaatim evleri yıkılan hiç kimseden beş kuruş istemeye kimsenin hakkı yok. Yeniden yapılacak ve bu binaların teslim edilmesi lazım onlara. Çünkü binanın yapımına izin veren kamu, denetleyen kamu, kat iznini veren, suyu elektriği doğal gazı bağlayan kamu. Şimdi depreme dayanıklı olduğuna dair raporu veren kamu. O zaman yıkıldıysa sorumlusu vatandaş değil ki. Bütün yetkiler onlara ait. Baroların da bu konuda adım atması lazım” diye konuştu. “Bütün mesele tartışmalardan sonra tokalaşabilmek” Millet İttifakında yaşanan krizin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “İyi bir çaba, iyi bir emekle sorunların tümü çözülebilir. Elbette ki tartışmalar doğaldır. Tartışma olmayan bir yerde hayat olmaz. Tartışmalar olacak. Bütün mesele tartışmalardan sonra tokalaşmasını bilmektir. Sorunu çözüyorsanız bir sorun kalmıyor” dedi.

“Deprem bölgesinde seçimin sağlıklı gerçekleştirilebileceğine dair bir endişeniz var mı” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Hayır, orada sandık güvenliği sağlanır. Her partinin temsilcisi olacak” dedi. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine Cumhur İttifakı üyelerinden tebrik telefonu almadığını da söyledi.

Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalacak

CHP Grubuna veda eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahalara inmeye hazırlanırken, bu süreçte genel başkanlık görevini sürdürmeye devam edecek. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde HDP’ye de bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Seçim kararının açıklanmasının ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı için önümüzdeki günlerde ayrıca bir tanıtım toplantısı düzenlenmesi de planlanıyor.

Seçim takvimi 21 Mart’ta ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınacak seçim kararının 11 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, 60 günlük seçim takvimi süreci işlemeye başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini 21 Mart’ta ilan etmesi bekleniyor. 21 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları alınacak. Bu durumda Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 26 Mart olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), seçim kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından da çalışmalarına devam edecek. Meclis’in mart ayı sonuna kadar çalışma ve gündemindeki yasa teklifl erini çıkarması planlanıyor.