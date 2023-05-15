İkinci tur ne zaman? Seçim takvimi nasıl işleyecek?

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre üç aday da yüzde 50'nin üzerine çıkamadı. YSK'nın resmi sonuçları ilan etmesinden sonra sonuçlar değişmezse Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklayacağı sonuçlarda herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlamaması durumda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura gidecek ve yeni seçim takvimi işlemeye başlayacak.

İkinci tur seçim takvimi nasıl işleyecek?

18 Mayıs'ta İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar karara bağlanacak.

19 Mayıs'ta YSK, kesin sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere gönderecek.

20 Mayıs'ta Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs'ta Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs'ta Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

28 Mayıs'ta yeniden oy vermek için saçmen ikinci turda sandıklara gidecek.