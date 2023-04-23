İkinci yüzyılda başkent ekonomisi

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 aynı zamanda Ankara Ticaret Odamızın da 100’ncü yılı. Böyle önemli başlangıçların yılında Başkentimizin Ticaret Odası olarak Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında ekonomimize katkı sağlamak ve üyelerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Mustafa Kemal Paşa, İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Ekonomi demek her şey demektir, yaşamak için, mutlu olmak için, insan varlığı için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir, çalışma demektir, her şey demektir” diyerek ekonomik gelişmişliğin önemine vurgu yapmıştı. Ankara Ticaret Odamız, Cumhuriyetimiz kurulmadan hemen önce Genç Cumhuriyet’in ekonomik gelişimini gerçekleştirmek üzere adım atan iş insanlarının hareketiyle doğmuş bir kuruluş.

Bünyesinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni çıkarmış, yani reel sektörün ülke genelinde temsil ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçmiş köklü bir kurum. Ankara Ticaret Odası’nın tarihi aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik gelişiminin de tarihi. Ankara Ticaret Odası’nın 100 yılı tamamlayıp ikinci yüzyıla başlaması da aynı şekilde ticaretimizin, ekonomimizin çağın gereklerine ve insanlığın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmesi anlamına geliyor.

Ankara Ticaret Odası’nı, Başkent’in Ticaret Odası olması “Anadolu’nun Dünyaya Açılan Kapısı” olarak değerlendiriyoruz. İkinci yüzyıla başlarken tüm enerjimizi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek üyelerimizin bu değişim ve dönüşüme ayak uydurması ve artık global hale gelen ticari rekabet ortamında öne çıkmalarını sağlamak için harcayacağız.

Üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin mevcut sorunlarının çözülmesi için çalışmalar yapmaya, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için sektörel stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz. Teknoloji ve ticari alandaki gelişmelerin sektörel etkilerinin izini sürerken aynı zamanda üyelerimizin iş birliği, bilgi aktarımı ve yeni pazar arayışlarında başarılı olabilmeleri için yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonların takibini gerçekleştireceğiz.

Kayıt dışı, kamu alımlarında yerli malı, yüksek katma değerli üretim gibi ülke ekonomisini ilgilendiren konularda çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Girişimciliğin gelişmesi, genç ve kadın girişimci sayımızın artması ve yeni iş kollarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Üyelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik girişimlerimiz devam edecek. Sözlü kültürle aktarılan mesleklerin belgeli meslek haline gelmesi için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik çalışmalarına devam edeceğiz.

Girişimlerimiz sonucunda Ankara’dan yurtdışına başlatılan direkt uçuşların arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleri başta olmak üzere ihracat potansiyeli yüksek destinasyonlara yeni uçuşların eklenmesi için gayret göstereceğiz. Karşılıklı ticareti geliştirmek, ihracat yapan üyelerimizin iş hacmini artırmak ve yeni pazarlar bulmak amacıyla Büyükelçilikler ile yaptığımız iş birliği çalışmalarına devam edeceğiz. Yabancı ülkelerin sektörel ve diplomatik temsilcileri ile üye firmalarımızı bire bir görüştürme ve ağ oluşturma hedefimiz doğrultusunda eşleştirme toplantıları, sektörel çalıştaylar, yatırım, ticaret ve iş birliği fırsatları toplantıları, heyet ziyaretleri, ülke günleri ve iş forumları gibi etkinliklerimiz devam edecek.

Ankara’nın sağlık turizminde gelişmesini sağlamak amacıyla 2020 yılında çalışmalarına başladığımız kısa adı HİSER olan “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi” çalışmalarını sürdüreceğiz. Ankara Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nin tamamlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayacak Coğrafi İşaretli Ürünler konusunda farkındalık oluşturarak yöresel ürünlerin katma değerini artırmak, üreticinin emeğini kıymetlendirmek ve bu ürünlerin Ankara üzerinden dünyaya pazarlanmasını sağlamak amacıyla ilkini 2017, ikincisini 2019 yılında düzenlediğimiz “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”nin yenilerini gerçekleştireceğiz.



İlkini 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları”nın yenilerini hayata geçireceğiz. Üyelerimizin ticari mekân ihtiyaçlarını karşılamak, üretim ve ticaret hacimlerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla Ankara’da yeni ticaret ve sanayi bölgelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin ve ticaret sitelerinin oluşturulmasına öncülük edeceğiz. Ankara’nın sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelinin, yüksek standartlı hastanelerinin ve jeotermal kapasitesinin, ekonomik değere dönüştürülmesi ve Ankara’nın sağlık turizminde uluslararası marka haline gelmesine yönelik girişimlerimiz devam edecek.

Mesleki eğitim bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu konudaki çalışmalarımız da devam edecek. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu özellikle otomotiv, tekstil, doğal taş, mermer, yemek, pastacılık, çiçekçilik, tarım, makine, elektrik, bilişim gibi alanlarda meslek lisesi ve bölümlerinin açılmasını teklif ederek, mezun öğrencilerin işletmelerimizde istihdam edilmelerinin teşvikine yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Verimliliğin, kurumsal kapasitenin ve rekabetçiliğin artırılması, sektörel işbirliği ve iletişim ağının güçlendirilmesi amacıyla Meslek Komitelerimiz, Özel İhtisas Komisyonlarımız, Üyelerimiz ve diğer paydaşlara yönelik mesleki amaçlı konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel ve bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi sürdüreceğiz.

Ankara’nın en büyük, Türkiye’nin ikinci büyük Odası olarak, Başkentimiz ve ülkemizin gelecek yüzyılı için bizler de elimizi taşın altına koyacağız. İnanıyorum ki Türk milletinin birlik ve beraberliği karşısında aşılamayacak engel, başarılamayacak bir iş yok.

Dış ticaret eğitimleri sürecek

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde sınır tanımayan gelişmelerin ışığında üyelerimizin hizmetlerimize daha hızlı ve kolay ulaşabilmeleri amacıyla hayata geçirdiğimiz, Türkiye’deki ilk ve tek dijital uygulama olan “ATONET Üye Hizmet Platformu”nu geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz.

Üyelerimizi e-ticaret ve e-ihracata yönlendirmeye yönelik geçmiş yıllarda başlattığımız çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Odamız bünyesinde kurduğumuz “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” ile üyelerimize kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artırmaları, yeni pazarlara açılmaları konusunda her türlü desteği vermeye devam ederek, şehrimizdeki ihracatçı firma sayısını artıracağız. Üniversite öğrencileri ve üyelerimize yönelik olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz “Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimleri”ne devam edeceğiz.