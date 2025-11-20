  1. Ekonomim
  3. İkinci zehirlenme vakası! Aynı apartmanda biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenme sonrası yaşamlarının yitirmesinin ardından bu kez Esenyurt’ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi.

Esenyurt’ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi.

 Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.
Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

