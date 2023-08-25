İklim ekstremleri artıyor, Türkiye riskli bölgede
İklim ekstremlerinin 1979’dan 2016’ya nasıl değiştiğini inceleyen bir çalışmaya göre, uç hava olayları hızla artıyor. Türkiye ve çevresi, Kuzey ve Batı Avrupa’ya göre, ekstrem hava olaylarından daha fazla etkileniyor. İzmir ve Ankara ise Avrupa’da iklim ekstremlerinin en çok arttığı 10 şehir arasında.
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EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü ve EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru Nasıl Bir EKONOMİ YouTube'de değerlendirdi.