İKMİB'den Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı ziyaret: Sulama altyapısı için yerli üretim çağrısı

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İKMİB Kompozit Sektörü Komite Başkanı Eralp Erdem'in Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya gerçekleştirdiği ziyarete; Alfebor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Elçi, Amiblu Türkiye Genel Müdürü Kemal Tunç, SUBOR Genel Müdürü Haluk Akdemir, SUPERLIT Boru Genel Müdürü Turgay Aytekin ve Turkuaz Polyester Satış ve Pazarlama Müdürü İbrahim Ünlüsoy katıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın da yer aldığı toplantıda, su yönetimi ve sulama yatırımlarının Türkiye'nin tarımsal üretimi ve gıda güvenliği açısından taşıdığı stratejik önem kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sürdürülebilir sulama altyapısı için yerli üretim gücü

Toplantıda, büyük çaplı su iletim hatlarında kullanılabilecek CTP boruların uzun ömürlü, korozyona dayanıklı ve hafif yapısıyla yatırım, nakliye, montaj, bakım ve toplam yaşam döngüsü maliyetlerinde sağladığı avantajlar ele alındı. Sulama altyapılarında verimliliğin artırılmasının, sınırlı su kaynaklarının korunması kadar kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından da önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Görüşmede ayrıca CTP boruların temel ham maddelerinden biri olan polyester reçinenin Türkiye'de yerli olarak üretildiği, CTP boru üretiminden ham maddeye kadar uzanan güçlü ve entegre bir sanayi altyapısının bulunduğu ifade edildi. Türkiye'nin sahip olduğu bu üretim kapasitesinin, kamu yatırımlarında daha etkin değerlendirilmesinin hem yerli sanayiyi güçlendireceği hem de dışa bağımlılığı azalttığı değerlendirildi.

"Su verimliliği geleceğimiz için stratejik öneme sahip"

Ziyareti değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, suyun stratejik bir kaynak haline geldiği günümüzde verimli kullanımın her zamankinden daha kritik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İklim değişikliği ve artan su stresi, su yönetimini sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir konu haline getiriyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin sağlanması için sulama altyapılarının modern teknolojilerle güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye, CTP boru ve polyester reçine üretiminde güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Yerli üretim gücümüzün kamu yatırımlarında daha etkin değerlendirilmesi hem kaynakların verimli kullanılmasına hem de ülkemizin sanayi kapasitesinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. İKMİB olarak kamu kurumlarımızla iş birliği içinde sektörümüzün bilgi birikimini ve üretim gücünü ülkemizin stratejik yatırımlarına katkı sunacak şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."

Kamu-sanayi iş birliği ele alındı

Toplantıda ayrıca kamu projelerinde yerli sanayi kullanımının artırılması, sektörün uluslararası rekabet gücünü destekleyecek teknik çalışmaların geliştirilmesi ve kamu-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Tarımsal sulama yatırımlarında yüksek verimlilik sağlayan teknolojilerin yaygınlaştırılmasının, hem su kaynaklarının korunmasına hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağı ifade edildi. CTP boruların farklı altyapı uygulamalarındaki kullanım alanları ve bu alanlarda sağladığı teknik ve ekonomik avantajlar ele alındı.