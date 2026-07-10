İKMİB'de sular durulmuyor: Başkan Yardımcısı Ersin Kenan Kayalar 'dedikodu' iddiasıyla istifa etti

Merve YİĞİTCAN

İKMİB son aylarda yaşanan yönetim tartışmaları yeni bir istifayla daha devam ediyor. Daha önce İKMİB'in eski Başkanı Adil Pelister'in istifasının ardından, bu kez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Kenan Kayalar da hem İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı hem de KATİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etti.

Kayalar, yönetim kurulu üyelerine gönderdiği kapsamlı istifa mektubunda, yeni yönetimin göreve gelir gelmez önceki yönetime yönelik kanıtlanmamış iddiaları gündeme taşıdığını belirterek, bu yaklaşımın kendi etik anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

İKMİB'deki yönetim değişiminin ardından yaşanan görüş ayrılıkları, sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM) de yansıdı. Son yapılan TİM seçimlerinde, Türkiye'nin en büyük ihracatçı birliklerinden biri olan İKMİB'den hiçbir ismin TİM Yönetim Kurulu'nda yer almaması, sektör temsilcileri tarafından birlik içinde yaşanan ayrışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Kenan Kayalar, İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile KATİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Yönetim Kurulu üyelerine hitaben kaleme aldığı istifa mektubunda Kayalar, yaklaşık 35 yıllık iş hayatının son 20 yılında sektör dernekleri, sanayi odası ve İKMİB'de çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, tüm görevlerini kurumların kişilerden üstün olduğu anlayışıyla yürüttüğünü ifade etti.

Kayalar, yeni yönetimin göreve başlamasının ardından önceki yönetime yönelik dile getirilen iddiaların ve eleştirilerin yönetim çalışmalarının önüne geçtiğini belirterek, bu yaklaşımın kendi etik anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.

Gerçekler dedikodularla değil denetimle ortaya çıkar

İstifa mektubunda, geçmiş yönetimin Ticaret Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve genel kurulda ibra edildiğini hatırlatan Kayalar, herhangi bir şüphe bulunması halinde bunun dedikodular yerine yetkili merciler tarafından yürütülecek denetim süreçleriyle ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Eski yönetimde görev yapan isimlerin uzun yıllar sektöre hizmet etmiş kişiler olduğunu belirten Kayalar, "çamur at izi kalsın" anlayışıyla yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ederek, geçmiş yönetime yönelik kanıtlanmamış suçlamaların kurum kültürüne zarar verdiğini savundu.

Kayalar, hiçbir yönetimin hatasız olmayacağını ancak görev yaptığı dönemlerde hiçbir yöneticinin İKMİB'e zarar verme amacıyla hareket ettiğine inanmadığını belirterek, eleştirilerin somut verilere dayanması gerektiğini kaydetti.

Aldığım karar yıllardır savunduğum etik değerlerden kaynaklanıyor

Açıklamasında, bu gerekçelerle İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile KATİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyuran Kayalar, kararının yıllardır savunduğu etik değerlere, kurumsal saygıya ve yönetim anlayışına bağlılığının doğal bir sonucu olduğunu ifade etti.

Kayalar, mektubunu, "İKMİB hepimizin emek verdiği, kimya sektörünün en önemli kurumlarından biridir. Kişiler gelir geçer, kurumlar kalıcıdır. En büyük dileğim, farklı görüşlerin saygı içinde konuşulduğu, ortak aklın hakim olduğu, geçmişe değil geleceğe bakan ve tüm enerjisini sektör için harcayan bir İKMİB'dir." sözleriyle tamamladı.

Ersin Kenan Kayalar'ın istifa mektubu şöyle:

"35 yıllık ticaret hayatımın son 20 yılında sektör derneklerinde, sanayi odasında ve İKMİB'de çeşitli yönetim kademelerinde aktif görevler üstlendim. Bu görevleri her zaman sektörümüze hizmet etme anlayışıyla, kurumların kişilerin üzerinde olduğuna inanarak yürüttüm.

Bu yıllar boyunca birçok seçim ve yönetim değişikliği yaşadım. Ancak bugün yaşadığımız kadar geçmiş yönetimle ilgili yapılan dedikoduya, kanıtsız ithamlara hiç şahit olmadım. Bir şüphe var ise bunun şekli sorumlu mercilerden denetim istemekle sınırlı olmalıdır; geçmişi zan altında bırakarak, "çamur at izi kalsın" felsefesi ile olmamalıdır. Kaldı ki bu yönetim Ticaret Bakanlığı denetiminden geçmiş, seçmenlerinden ibra almış bir yönetimdir. Bu yaklaşım benim etik değerlerime, kişiliğime ve çalışma anlayışıma uymamaktadır.

Yeni dönemde de bu değerlere sahip olduğuna inandığım arkadaşlarla birlikte çalışabileceğimi düşünerek yönetimde yer aldım. Ne yazık ki göreve başlar başlamaz İKMİB için icraat ve gelecek planları yapmak yerine, birçoğunuzun içinde bulunduğu önceki yönetime yönelik dile getirilen ithamlar, kanıtlanmamış söylemler ve yapılan hataların kasıtlı yapıldığı yönündeki değerlendirmeler beni derinden üzdü.

Eski yönetimde bulunan, bunca saygın başarıya imza atmış, kendisini yurt içinde ve yurt dışında kanıtlamış şirket patronlarını ve şirket temsilcilerini zan altında bırakmayı doğru bulmuyorum. Sekiz yıllık verilmiş az ya da çok emeğe saygı duyulmalıydı. Aynı sektörde yer alan insanlar birbirleriyle karşı karşıya getirilmemeli, asılsız beyanlarda bulunulmamalıydı.

Elbette her yönetim hata yapabilir. Bizler de görev yaptığımız dönemlerde eksiklerimiz olmuştur. Ancak hiçbir arkadaşımızın İKMİB'e zarar vermek amacıyla hareket ettiğine inanmadım. Aynı anlayışı bugün de koruyorum. Eleştiriler elbette yapılmalıdır; ancak bunlar somut verilere dayanmalı, kurumun itibarını zedeleyecek söylemlerden kaçınılmalıdır.

Bu nedenle bu dönemde görevime devam etme isteğim kalmadı ve bugün itibarıyla şirketim ve şahsım adına İKMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığımdan ve KATİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliğimden istifa ettim. Bu kararım, yıllardır savunduğum etik değerlere, kurumsal saygıya ve yönetim anlayışına bağlılığımın doğal bir sonucudur.

İKMİB, hepimizin emek verdiği, kimya sektörünün en önemli kurumlarından biridir. Kişiler gelir geçer; kurumlar ise kalıcıdır. En büyük dileğim, kimya birliğinin bozulduğu bu günlerde farklı görüşlerin saygı içinde konuşulduğu, ortak aklın hâkim olduğu, geçmişe değil geleceğe bakan ve tüm enerjisini sektörümüz için harcayan bir İKMİB'dir.

Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyor, kurumumuzun birlik ve beraberlik içinde çok daha güçlü yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum."

İKMİB'de son dönemde hangi tartışmalar yaşandı?

İKMİB'de son genel kurulun ardından göreve gelen yeni yönetim ile önceki yönetim arasında özellikle mali uygulamalar ve yönetim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler kamuoyuna yansımıştı.

Yeni yönetim, bazı mali işlemler, iştirak şirketi KATİM AŞ'nin faaliyetleri, harcama kalemleri, bazı sözleşmeler ve kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin inceleme başlatıldığını açıklamış; gerektiğinde bağımsız denetim mekanizmalarının devreye alınabileceğini ifade etmişti.

Buna karşılık önceki yönetimde görev yapan isimler ise söz konusu dönemin hem Ticaret Bakanlığı denetimlerinden geçtiğini hem de genel kurul tarafından ibra edildiğini belirterek, yöneltilen eleştirilerin somut bulgulara dayanmadığını savunmuştu.

Tartışmalar Pelister döneminde başlamıştı

İKMİB'de yaşanan yönetim tartışmaları, daha önce eski Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in istifasıyla da gündeme gelmişti. Pelister, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı için adaylık sürecinde sektöründen beklediği desteği görememesinin ardından görevlerinden ayrılmıştı. Kimya sektörünün en büyük ihracatçı birliğinin TİM başkanlık yarışında ortak bir duruş sergileyememesi, o dönemde sektör içinde önemli bir kırılma olarak değerlendirilmişti. Pelister'in ayrılığı, İKMİB'de yaşanan yönetim ve temsil tartışmalarının başlangıç noktalarından biri olarak görülüyor.

Kayalar'ın, Aracı'ya oy vermediği iddiaları konuşuluyor

Öte yandan, sektör kulislerinde Ersin Kenan Kayalar'ın istifasının yalnızca önceki yönetime yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı da konuşuluyor. İddiaya göre Kayalar'ın, TİM Sektörler Konseyi seçim sürecinde İKMİB'nin desteklediği adaylardan biri olan İbrahim Vefa Aracı'ya oy vermediği ve bu nedenle yönetim içinde görüş ayrılıklarının derinleştiği öne sürülüyor.

Kimya sektörü TİM yönetiminde yer almamıştı

Türkiye'nin ihracatta en büyük sektörlerinden biri olan kimya sektörü, yeni dönemde TİM Yönetim Kurulu'nda temsil edilemedi. Yaklaşık 40 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ve Türkiye ihracatının lokomotif sektörleri arasında yer alan İKMİB'in yönetimde yer alamaması, sektörde önemli bir temsil kaybı olarak değerlendirilirken, bu sonucun birlik içinde yaşanan görüş ayrılıkları ve ortak hareket edilememesinin bir yansıması olduğu yorumları yapılmıştı.