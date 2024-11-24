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İkramiyesi düşük hesaplanan emekli öğretmene 19 bin lira ek ödeme yapıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, eksik hesaplama sonucu ikramiyesi düşük yatırılan emekli bir öğretmene 19 bin lira ek ödeme yapıldı.

Haber Merkezi
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İkramiyesi düşük hesaplanan emekli öğretmene 19 bin lira ek ödeme yapıldı
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Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1986'da mesleğe başlayan bir öğretmen, 1991'de askere gitti ve vatani görevini er öğretmen olarak tamamladı.

Emeklilikte faydalanma adına da askerlik sürecini borçlanan öğretmen, 2022'de emekliye ayrıldı.

Borçlanmasına rağmen askerlik dönemine ait bazı ayların emekli keseneğinin ödenmediğini fark eden öğretmen, emekli ikramiyesinin de düşük hesaplanması nedeniyle KDK'ye başvurdu.

19 bin lira fark ödendi

KDK, başvurucuyu haklı bularak, talebin karşılanması, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Başvurucunun hizmet süresini yeniden hesaplayan SGK, eksik hesaplanan süreyi hizmet süresine ilave etti ve eksik yatırılan emekli ikramiyesi için 19 bin lira fark ödedi.

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