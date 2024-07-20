İktidar ve muhalefet zaferin 50. yılında KKTC'de... Erdoğan: Ada'da federal çözüm mümkün değil

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle düzenlenen anma törenleri ve etkinlikler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ana muhalefet lideri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Kıbrıs'ta... Törenlere; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra, birçok siyasi parti lideri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Erdoğan'ı Tatar karşıladı

Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.

Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu

Saat: 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılmak üzere alandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Anıtı Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk Halkı’yla birlikte omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Türk Milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekâtla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk Halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır.

Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"50. yılımızda sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türkü'nün varlığı için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyorum. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, davaya destek veren Alparslan Türkeş'i şükranla anıyorum. Merhum Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı da rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı tebrik ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimiz

"Burada öncelikle bir hususu ifade etmek isterim. Bugün, tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiniz. Ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye'nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Burası bize sadece şehitlerimizin değil aynı zamanda Hazreti Osman'ın, sahabenin, bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Varlıklarıyla, Kıbrıs Türkü'ne cesaret aşılayan, ortak gururumuzu paylaşan 85 milyonun, sizlerin yanında olduğunu haykıran tüm siyasetçilere, siyasi partilerimizin genel başkanlarına da hassaten teşekkür ediyorum. Milli meselelerde ortaya koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu inşallah güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı

1963-1974 yılları, Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3'lük bir kısmına hapsedildikleri, kan, gözyaşı, zulümle dolu bir dönem demektir. Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA'nın insanlık dışı baskı ve saldırılarına maruz kalıyor. Adaya konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı, katliamın önüne geçemedi. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türkü'nün varlığına kasteden, insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştır. Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. 20 Temmuz 1974 Anavatan ve garantör ülke olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz ile tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtiğimiz tarihtir.

İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa Türkiye olarak bu sorumluluğun gereğini yerine getirdik. O gün tüm dünyaya Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını gösterdik. Rumların ateşe verdiği ekin tarlalarına, gül bahçesine girer gibi paraşütle indirme yapan Mehmetçiğimiz, mayın döşenmiş sularda Barbaros misali ilerleyen denizci leventlerimiz cesaretlerini bir kez daha tarihe kazımıştır.

Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nün zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşturmuş, geleceğe güvenle bakmasını sağlamıştır. Doktor Fazıl Küçük, o tarihi günü şöyle anlatıyor; '20 Temmuz sabahı doğan güneş, Kıbrıs Türkü'nün 11 yıllık karanlığını silip götürmüş, özgürlüğü getirmiştir.' Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ise; '20 Temmuz ömrümün en mutlu günü' diyerek yaşadığı duygu selini ifade ediyor.

Şunun bilinmesini isterim, o gün burada hangi coşku, sevinç ve gurur hakimse, Türkiye'de aynı bayram havası hakimdir. Bugün de bayram olarak kutladığımız 20 Temmuz'u Kıbrıs Türk halkının barış ve istikrar özlemi ve idealleri doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolü olarak görüyoruz.

Adanın güneyinde kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var

Adanın güneyinde ise maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Öyle bir vahametle karşı karşıyayız ki Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi güneye geçtiklerinde saldırıya uğruyor, tutuklanıyor, güneydeki camiler kundaklanıyor. Rumlar, Kıbrıs Türkü'yle, siyasi gücü ve adanın doğal kaynakları da dahil ekonomik refahı paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı

Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı, yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.' Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik, yola devam.

Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz

Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 'Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız.

Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır

Bugüne kadar çözümü samimiyetle isteyen, bunun için fedakarlıkta bulunan, riski alan, irade sergileyen taraf Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmuştur. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın 2023 Nisan ayında Cenevre'de yapılan toplantıda ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonu çok kıymetlidir. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. O yüzden 'çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türkü'nün müktesep haklarını tescil edin' diyoruz. Adanın garantör ülkelerinin liderlerinin her iki devleti de beraberce ziyaret edecekleri günleri de göreceğimizi ümit ediyorum. Bu içten temenniyi Washington'daki NATO Zirvesi'nde görüştüğüm Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de bizzat söyledim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog zemininin güçlendirilmesi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de şüphesiz katkı yapacaktır.

Kıbrıs Türkü'nü baskı altına alarak hedeflerine ulaşacağını zannedenler büyük bir yanılgı içindedir

Uluslararası alanda etkin iç hukuk yolu olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu, Ada'da mülkiyet konusunda çözümün yegane adresidir. Bunun dışında başka yollara tevessül edenler, Kıbrıs Türkü'nü baskı altına alarak hedeflerine ulaşacağını zannedenler büyük bir yanılgı içindedir. Ne biz oldubittilere müsaade ederiz, ne de Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğer. Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir.

İki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın iştiraki bunun en son örneği oldu. Bu süreçte sergilediği dirayet için Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev'e de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kıbrıslı gençlere katkı müjdesi

Belediyelerimiz ve resmi kurumlarımız geniş bir yelpazede pek çok projeyi Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında hayata geçiriyor. Ulaştırmadan tarım ve sulamaya, turizmden güvenliğe, konuttan afetlere hazırlığa kadar her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız ve destekçisiyiz. Bu vesileyle Kıbrıslı genç kardeşlerimle şu müjdeyi paylaşmak istiyorum; temmuz ayı itibarıyla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu kararın Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz. 50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz.

Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik ve mücahitleri tekrar rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kuzey Kıbrıs'ın özgür, bağımsız, güvenli ve huzur dolu bir devlet olarak geleceğe yürümesi için mücadele eden, ter döken herkesi, tüm devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle yardım ediyorum."

KKTC Cumhurbaşkanı: "Gözümüz Toroslar'da kulağımız Ankara'daydı"

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türkleri'ni yok etme planını ortaya koydular. Köylerimizi yaktılar ve 10 yıl boyunca göçmen çadırlarında kaldık ancak Türklüğün onur ve şerefini ezdirmedik. Rumlar adanın tek hükümeti olarak kabul ediliyordu. 1974'e kadar bu süreç devam etmiştir. Yunanistan'daki askeri cunta ve EOKA yönetimi, halkımızı yok etmek istedi. Halkımızın gözü Toroslar'da, kulağı Ankara'daydı.

"Gökleri yırtan Türk savaş uçakları"

Bülent Ecevit onlara 'ülkenize dönmek istiyorsanız bir an önce dönün, birazdan hava limanları kapanacak' demişti. Gökleri yırtan Türk uçakları 20 Temmuz 1974 sabahı geldi Türk askeri. Paraşütle yağmur gibi gökten yere iniyordu Mehmetçiğimiz. Ulu Önder Atatürk yolumuzu çizmiştir. Bu yol bağımsızlık ve özgürlük yoludur. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde her zaman yapıcı bir tutum sergiledik. Ancak Rum zihniyeti değişmedi hep hâkimiyetçe davrandı. Kıbrıs Türk'ünü azınlık olarak gördü.Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmayı talep ediyor. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.

"Rumlar Ada'yı hedef haline getirmektedir"

Kıbrıs Türkeri'ne uygulanan ambargolar asla kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türklerini kendilerine muhtaç hale getirmek istemektedirler. Beklentimiz eşit egemen statüde hakimiyetimizin tescil edilmesidir. Rum yönetiminin güneyi askeri bir operasyon merkezi haline getirmesi Ada'yı hedef yapmaktadır. Yunanistan Savunma Bakanı güneyde Larnaka'ya yaptıkları ziyarette burada askeri bir liman yapmayı düşündüklerini söylemişlerdir.

Rum tarafının 3. ülkelerle yaptığı anlaşmalar bölgeyi riske etmektedir. Dünya Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı sıkıntılara nasıl yabancı kalmışsa, Gazze'de yaşananlara da kayıtsız kalmaktadır.

"Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim"

Sayın Aliyev'e de burada teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır ve her alanda işbirliğine hazırdır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının güneydeki sınırıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının nefesi oldunuz ve her platformda sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim. TBMM'de Kıbrıs için alınan tezkere kararı bizi memnun etmiştir.

Kurucu liderlerimiz Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı, anıyorum. Yanımızda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkürlerimi sunarken, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 20 Temmuz Kıbrıs Türkü'nün yoktan var oluşudur. Bayramımız kutlu olsun, ne mutlu Türküm diyene."

İktidar da muhalefet de törende

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.

Törene MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve birçok partinin genel başkanı katıldı.