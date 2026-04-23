İktisat ve Toplum’dan çarpıcı dosya: Çocuklar neden suça sürükleniyor?

Mehmet KAYA

ANKARA – İktisat ve Toplum Dergisi, Nisan 2026 tarihli 186. Sayısında suça sürüklenen çocuklar sorununu kapak konusu olarak işledi. “Suç Kimin” başlığıyla yayımlanan sayıda, suça sürüklenen çocuklar ve “suç” konusunun irdelendiğini vurgulayan Editör Seranay Dıraz, sunuş yazısında, “Türkiye’de ve dünyada suça karışmış büyük şirketlerin suçun niteliği düşürülerek yalnızca para cezasıyla paçayı kurtardıkları, ki elde ettikleri kârların yanında ödedikleri para cezasının devede kulak kaldığı, hatta bazı şirketlerin bu cezayı kamu yararına faaliyette bulunmak için harcadığı ve vergiden düştüğü; yöneticilerinin ise hiçbir ceza almadan, hatta yargılanmadan hayatlarına devam ettiği örneklerle karşılaşıyoruz. Düzen, bedelin her zaman en savunmasız kesimlerce ödenmesi üzerine kurulu. Özellikle çocuklar, içinde bulundukları sosyoekonomik koşulların ve fırsat eşit-sizliklerinin etkisiyle suça sürüklenme riskiyle karşı karşıya. Önleyici ve korumacı uygulamalarla çocukları ve gençleri suçtan uzak tutmalı, onları eğitime yönlendirmeliyiz. Ve elbette, toplumda adalet duygusunu yeniden tesis edecek düzenlemelere gitmeliyiz.” görüşünü vurguladı.

Dergide, çocukların suça sürüklenmesi, suç için kullanılmasına yönelik olarak ekonomik ve sosyal yaklaşımlı çalışmalar yer aldı.

İktisat ve Toplum Dergisi, EKONOMİ Gazetesi yazarlarından, 14 Ekim 2025’te hayatını kaybeden Öğretim Üyesi, Ekonomist Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak tarafından kuruldu. Türkiye’de çok az sayıdaki önceleme-araştırma ağırlıklı dergiler arasında bulunan aylık yayınlanan İktisat ve Toplum 186. Sayısına ulaştı. Yine Ömer Faruk Çolak tarafından kurulan, bilimsel hakemli dergiler, ağırlıklı olarak bilimsel olan kitap yayıncılığı yapan Efil Yayınevi tarafından yayınlanan İktisat ve Toplum’un Yazı İşleri Müdürlüğünü Ömer Faruk Çolak’ın eşi Fethiye Çolak yürütüyor.