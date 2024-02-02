İl il 2 Şubat cuma namazı vakitleri: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Binlerce kişi ikamet ettiği ilin namaz vaktine göre ibadetlerini yerine getirecek. Müslümanlar tarafından erken saatlerden itibaren ‘’Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’’ sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, iller için 2 Şubat cuma namazı kaçta kılınacak? İşte cuma namazı vakitleri...
2 Şubat cuma namazı vakitleri
Adana: 12:59
Adıyaman: 12:47
Afyonkarahisar: 13:18
Ağrı: 12:28
Aksaray: 13:04
Amasya: 12:57
Ankara: 13:09
Antalya: 13:18
Ardahan: 12:30
Artvin: 12:33
Aydın: 13:29
Balıkesir: 13:29
Bartın: 13:11
Batman: 12:36
Bayburt: 12:40
Bilecik: 13:21
Bingöl: 12:39
Bitlis: 12:32
Bolu: 13:14
Burdur: 13:19
Bursa: 13:24
Çanakkale: 13:35
Çankırı: 13:06
Çorum: 13:01
Denizli: 13:24
Diyarbakır: 12:40
Düzce: 13:16
Edirne: 13:34
Elazığ: 12:44
Erzincan: 12:43
Erzurum: 12:35
Eskişehir: 13:18
Gaziantep: 12:51
Giresun: 12:47
Gümüşhane: 12:43
Hakkâri: 12:26
Hatay: 12:56
Iğdır: 12:24
Isparta: 13:18
İstanbul: 13:25
İzmir: 13:32
Kahramanmaraş: 12:53
Karabük: 13:10
Karaman: 13:08
Kars: 12:28
Kastamonu: 13:05
Kayseri: 12:59
Kilis: 12:52
Kırıkkale: 13:07
Kırklareli: 13:32
Kırşehir: 13:04
Kocaeli: 13:21
Konya: 13:11
Kütahya: 13:21
Malatya: 12:47
Manisa: 12:31
Mardin: 12:38
Mersin: 13:02
Muğla: 13:27
Muş: 12:35
Nevşehir: 13:02
Niğde: 13:02
Ordu: 12:49
Osmaniye: 12:56
Rize: 12:38
Sakarya: 13:19
Samsun: 12:55
Şanlıurfa: 12:45
Siirt: 12:33
Sinop: 13:00
Sivas: 12:52
Şırnak: 12:31
Tekirdağ: 13:31
Tokat: 12:54
Trabzon: 12:42
Tunceli: 12:42
Uşak: 13:23
Van: 12:27
Yalova: 13:23
Yozgat: 13:01
Zonguldak: 13:13