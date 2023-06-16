İl olmaya aday ilçeler hangisi? 19 yeni il masada

MHP'nin Grup Toplantısında işaret fişeği atılan 100 il 1000 ilçe çıkışı ses getirdi. Kriterleri karşılayan ilçelerde heyecanlı bekleyiş başladı.

Bahçeli'nin ortaya attığı öneriden sonra AK Parti harekete geçti. 19 yeni il önerisi için belirlenen 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak. AK Parti bu ilçelerin il olması için çalışmalara başladı.

Peki il olmak için bir ilçenin karşılaması gereken kriterler neler?

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe var. İl olmaya aday ilçenin en az 100 bin nüfusa sahip olması gerekiyor. Ayrıca merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması şartların bir diğeri.

Bunların yanında birçok ekonomik göstergenin de değerlendirmeden geçmesi gerek. Bunlar; Mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu...

8 başlıktaki kriterlere uyan ilçeler il olabilecek.

Şu ana kadar il olma kriterlerini karşılayan ilçeler hangileri?

Bu kriterleri karşılayabilecek ilçeler; Fethiye, Edremit, Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş.

MHP'ye yakın kaynaklar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 il 1000 ilçe teklifinin Ak Parti tarafından olumlu bulunduğunu, konunun AK Parti MYK'sında gündeme geldiğini ve birtakım çalışmalar yapılarak kriterlerin belirlenmesi konusunda faaliyet gösterilmesi konuşulduğunu belirtiyor.