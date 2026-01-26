  1. Ekonomim
  3. İlaç fabrikasında patlama meydana geldi: Yaralılar var
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Koçak Farma İlaç Fabrikası'nda yaşanan kimyasal reaksiyon sonrası meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışma esnasında yaşanan kimyasal reaksiyon sebebiyle oluşan patlamada 4 kişi yaralandı.

1 kişinin durumunun ağır

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar kimyasaldan arındırmalarının ardından acil servise sevk edildi. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

