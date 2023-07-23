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İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru artırıldı

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değeri, yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Düzenleme, yarından itibaren geçerli olacak.

Haber Merkezi
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"Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, 2023 Temmuz'da yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

Karar, yarından itibaren geçerli olacak.

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