İlaç raporlarını yenilemek için son tarih 5 Kasım: Yenilenmeyen raporlar geçersiz sayılacak

Pandemi süresince idari kararla geçerliliği önce 30 Haziran 2025’e, ardında 30 Mart 2026’ya kadar uzatılan ilaç raporları için son gün 5 Kasım.

Birçok hastanın hâlâ rapor yenileme işlemini tamamlamadığından dolayı Sağlık Bakanlığı hastalara hastalara bilgilendirme SMS’i gönderdi.

BirGün'de yer alan habere göre Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan "Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara SMS aracılığıyla yapılan bilgilendirmede raporların en geç 5 Kasım 2025 tarihine kadar randevu alınarak yenilenmesi gerektiği iletildi.

Bakanlık tarafından uzatılan ilaç raporları yenilenmezse raporlar geçersiz sayılacak ve hastalar ilaçlarına ulaşamayacak" uyarısını yaptı.

Sağlık Bakanlığı kayıtlarında telefon numarası kayıtlı olmayan hastaların durumdan bihaber olduğuna değinen Saydan hastalara seslenerek; pandemi döneminde raporu sona erdiği halde kurum tarafından geçerlilik süresi uzatılmış rapor ile ilaç temin etmeye devam eden hastaların bir an önce rapor yenileme randevusu alarak hastanelere müracaat etmesi gerektiğini iletti.

MHRS ve 182 üzerinden randevu oluşturulabilir

Saydan şöyle devam etti:

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere eczanelerimiz artık hasta raporlarını geçerli bir reçete olmadan görüntüleyemiyorlar. Hastalar genellikle ilaçları bittiğinde eczanelerimize başvurduğunda ilaç raporlarının geçerliliği ile ilgili bilgi alabiliyor. Bu da ilaç raporu sona ermiş hastalarımızın ilaçsız kalmasına ve tedavilerinin aksamasına sebep olabilir. İlaçsız kalıp mağduriyet yaşamamak adına hasta ve hasta yakınlarının e-nabız sistemi üzerinden rapor bilgilerini kontrol ederek bir an önce hastanelere başvurması büyük önem taşıyor.”

MHRS üzerinden veya 182 çağrı merkezi üzerinden arama yoluyla en uygun tarihe rapor yenileme için muayene randevusu düzenlenecek ve belirlenen bu randevular sonucunda raporların yenilenmesi işlemi yapılacak.