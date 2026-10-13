İlaç yazdırmak için hastaneye gitme dönemi sona eriyor: Hangi hastalara öncelik tanınacak?

Kronik hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullanan vatandaşların her seferinde reçete yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni bir düzenleme için çalışma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun duyurduğu uygulamayla, doktor tarafından reçete edilen ilaçların rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırılmadan eczanelerden temin edilebilmesi hedefleniyor.

Buna göre, ilaç bir kere yazıldığında doktor değiştirmediği takdirde rapor süresi boyunca eczanelerden reçetesiz temin edilebilecek.

Uygulama hangi hastalıklar için yapılabilir?

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Taner Ercanlı, NTV'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ercanlı'ya göre eczaneler altyapı ve donanım açısından uygulamaya hazır.

Konunun çok yeni olduğunu ve hangi hastalık gruplarının olduğu, bunların hangi ilaç gruplarını kapsadığıyla ilgili net bir bilgi olmadığına değinen Ercanlı, "İlk etapta özellikle tansiyon, diyabet, astım, KOAH gibi hastalık gruplarında eczacılarımız ve sistem çok daha sağlıklı yürüyebilir. Buralardan başlanabilir, bir süreçler izlenebilir. Sonrasında bu genişletebilir diğer hastalık grupları için" dedi.

Amacın kronik hastalık sonucu düzenli kullanılan ilaçların belli periyotlarda hekime sadece reçete için giden hastaların önüne geçmek olduğuna işaret eden Ercanlı, "Şu an Türkiye'de 31 bin üzerinde noktada eczanelerimiz birinci basamak sağlık hizmet sunucusu görevini yapıyor. Bunların düzenli reçetelenmesi ile ilgili olan süreçte sağlıktaki yükü eczacılarımız burada hafifletebilirler" diye konuştu.

NTV'nin edindiği bilgiye göre, düzenlemenin yıl sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeyi şöyle özetlemişti:

"Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilaçla ilgili değişiklik olana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz. Yani bir daha doktora gidip de ikinci bir ilaç reçete ettirmenize gerek yok.

İlaç raporunun geçerli olan süre boyunca o ilacın aylık dozda eczaneden alınabilir olmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Çok yakın zamanda inşallah onu da insanlarımızın hizmetine sunacağız."

Kronik hastalığı nedeniyle ilaç raporu olan vatandaşların her seferinde gidip ilaçlarını doktora yazdırmaktansa ilaç raporuun geçerli olduğu sürede ilacın ulaşılabilir hale gelmesini amaçladıklarını anlatan Sağlık Bakanı, "Birden fazla rapora bağlı olan ilaç kullanan, bu ilaçları farklı zamanlarda reçete ettirmek zorunda kalan hastalarımıza rahatlık sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, "Bu da önemli bir şey çünkü biz sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmeye çalışıyoruz. Özellikle yaşlı grubun hastaneye gelmeden sağlık hizmetine evinde ulaşmasına çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.