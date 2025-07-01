İlahiyatçı İhsan Eliaçık: Ortada hakaret içeren bir karikatür yok

İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Leman dergisinin karikatürüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eliaçık, Leman dergisine yönelik saldırıları "mekan basmayı andırır görüntüler" olarak yorumlayarak bunların "planlı" olduğunu söyledi.

Eliaçık, "Ortada hakaret içeren bir karikatür yok" dedi.

X'te paylaşım yapan İhsan Eliaçık, şu ifadeleri kullandı:

"Leman Dergisi önünde güya peygambere sahip çıkma adı altında mekan basmayı andırır görüntüler planlıdır. Ortada hakaret içeren bir karikatür yok. Diyelim ki peygamberin karikatürü çizildi, alay edildi Nisa 140. ayetine göre sadece olay mahallini terk edersiniz. Aksi zorbalık."

Leman Dergisi önünde güya peygambere sahip çıkma adı altında mekan basmayı andırır görüntüler planlıdır.

Ortada hakaret içeren bir karikatür yok.

Diyelim ki peygamberin karikatürü çizildi, alay edildi Nisa 140. ayetine göre sadece olay mahallini terk edersiniz. Aksi zorbalık. — R.İhsan Eliaçık (@rihsaneliacik) July 1, 2025

"Biz böyle bir riski asla almazdık"

Leman dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık!"

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leman Dergisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İnternet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı

Leman dergisinin dört çalışanı gözaltına alınırken derginin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verildi.