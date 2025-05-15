İlave TV muhabiri ve sahibi Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı

İlave TV hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, Z Dayı isimli YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında konuşurken kendisine "Düne kadar buralarda soytarılık yapıyordun, neredeyse milletvekili oluyordun" diyen vatandaşa, "Soytarı senin gibilerine denir, saraydakine denir, saraydakileri mutlu edene denir" demişti.

Arif Kocabıyık söz konusu video sonrasında gözaltına alındı, daha sonra da cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı. Yedi günlük tutukluluk sonrasında dün tahliye olan Kocabıyık bugün yeniden gözaltına alındı.

Avukatı duyurdu

Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyuran avukat Ömer Furkan Dağ şu ifadeleri kullandı:

“Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı.