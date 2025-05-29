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İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık 3'üncü kez tutuklandı!

İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla daha önce iki kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık, savcılığın karara itiraz etmesi üzerine bugün yeniden tutuklandı.

Haber Merkezi
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İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık 3'üncü kez tutuklandı!
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Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, 7 Mayıs'ta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tahliye edilmesinin ardından 14 Mayıs’ta tekrar gözaltına alınan Kocabıyık, 15 Mayıs’ta ikinci kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta bir kez daha serbest bırakılan Kocabıyık’ın tahliyesine Cumhuriyet Savcılığı itirazda bulundu.

Avukatı Ömer Furkan Dağ hâkim karşısına çıkacağını duyurdu

Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin savcılık talebi doğrultusunda hâkim karşısına çıkacağını duyurdu. Dağ şunları kaydetti:

"Tahliye kararına savcı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna karar vererek tahliye kararını kesinleştirdi. Bugün, savcı; tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Arif'in tutuklanmasını talep etti. Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma yaparak karar vereceğini belirtti. Şu an Arif adliyede."

Arif Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece bugün yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum

Kocabıyık'ın avukatı Ömer Faruk Dağ, tutuklama haberlerinin ardından sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı. Dağ, şu paylaşımı yaptı:

"VEDA… Sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum. “Daha adil bir Dünya mümkün” diyenlerin önce “daha adil bir Türkiye” yaratması temennisiyle… Allah’a emanet olun."

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