İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı
İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.
Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı verildi.
Kocabıyık'ın serbest kaldığını duyuran avukatı Ömer Furkan Dağ, yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi" ifadelerini kullandı.
Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.— Av. Ömer Furkan DAĞ (@omerfurkandag) May 26, 2025
Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. https://t.co/avEGtDiqhu
Ne oldu?
Sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 7 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
14 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık, bir gün sonra tekrar tutuklanmıştı.