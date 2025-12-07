İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık tutuklandı
İlave TV isimli YouTube kanalında sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık tutuklandı.
Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlave TV isimli YouTube kanalında yaptığı sokak röportajlarını paylaşan muhabir Arif Kocabıyık, gözaltına alınmıştı.
Valilikten yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli Arif Kocabıyık'ın Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.