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İlave TV'nin kurucusu ve muhabiri Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada sokak röportajlarını hedef almasının ardından geldi.

Haber Merkezi
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İlave TV'nin kurucusu ve muhabiri Arif Kocabıyık gözaltına alındı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı\rumuzlu hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak röportajlarını hedef almıştı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaş medyaya ödül yağan 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada sokak röportajlarını hedef almıştı.

Erdoğan, “Eline bir mikrofon kamera alan herkes kendini gazeteci sanıyor, sokakta milletimiz açıkça tahrik ediliyor. Özellikle 'sokak röportajı' adı altında sokaklarda adeta terör estirilmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor" açıklamasında bulunmuştu

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