İlber Ortaylı, acilen ikinci ameliyata alındı

Açıklamaları ile adından söz ettiren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı geçen hafta geçirdiği böbrek ameliyatı sonrası olmuşan kanama nedeni ile yeniden ameliyata alındı.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren İlber Ortaylı ani kanamanın durdurulduğunu ve ikinci ameliyatın iyi geçtiğini açıkladı.

İlber Ortaylı yaşadığı sağlık sorunununa ilişkin bilgileri köşe yazısında okuyucuları ile paylatı.

Ortaylı, geçirdiği ameliyata iliştin “Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu.”

Ortaylı açıklamasında görevlerini ciddiyetle yapan sağlık personeline teşekkür etti.

İlber Ortaylı’nın, böbrek rahatsızığı nedeni ile geçen hafta Koç Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olmuştu. Bu ameliyat sonrası kanama geçiren Ortaylı yeniden ameliyat edildi.