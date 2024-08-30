İlber Ortaylı anlattı: İşte Atatürk'ün 30 Ağustos esprisi
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'da düzenlenen "Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos Zaferi" başlıklı söyleşide başkentlilerle buluştu. Ortaylı, programa katılanlara Atatürk'ün 30 Ağustos Zaferiyle ilgili yaptığı esprisini de anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. İlber Ortaylı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi önemi ve cumhuriyetin Türk halkının kimliğini oluşturan temel unsur olduğu konularına değindi.
Atatürk'ün 30 Ağustos esprisi
Ortaylı, konuşmasında şunları ifade etti:
"Ağustos zaferlerinin en sonuncusu 30 Ağustos'tur; 26 Ağustos-30 Ağustos arası, toplam 4 gündür. Geri kalan ise tamamen ricat eden bir orduyu kovalamaktan ibarettir. Gazi Paşa 14 gün süre istemişti. Ancak 13 günde bitti, 'Demek ki yanılmışız bir gün' diye espri yapmıştır."