İlber Ortaylı anlattı: İşte Atatürk'ün 30 Ağustos esprisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen söyleşide, Prof. Dr. İlber Ortaylı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tarihi önemi ve cumhuriyetin Türk halkının kimliğini oluşturan temel unsur olduğu konularına değindi.

Atatürk'ün 30 Ağustos esprisi

Ortaylı, konuşmasında şunları ifade etti:

"Ağustos zaferlerinin en sonuncusu 30 Ağustos'tur; 26 Ağustos-30 Ağustos arası, toplam 4 gündür. Geri kalan ise tamamen ricat eden bir orduyu kovalamaktan ibarettir. Gazi Paşa 14 gün süre istemişti. Ancak 13 günde bitti, 'Demek ki yanılmışız bir gün' diye espri yapmıştır."